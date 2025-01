Il prossimo turno di Champions è tutto in contemporanea! Il programma

Finale inedito per la League Phase della nuova Champions League: con il girone unico le 18 partite dell'ottava e ultima giornata saranno giocate tutte in contemporanea. Alcuni verdetti definitivi sono stati emessi, altri sono stati emessi parzialmente e altri ancora sono ancora da emettere. Saranno novanta minuti di fuoco: l'appuntamento per tutti è mercoledì 29 gennaio alle ore 21. Il Milan affronterà la Dinamo Zagabria in Croazia: con una vittoria sarebbero ottavi di finale assicurati. Il programma completo:

PSV Eindhoven-Liverpool

Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk

Leverkusen-Sparta Praga

Girona-Arsenal

Barcellona-Atalanta

Brest-Real Madrid

Manchester City-Club Brugge

Young Boys-Stella Rossa

Lilla-Feyenoord

Juventus-Benfica

Aston Villa-Celtic

Dinamo Zagabria-Milan

Inter-Monaco

Sturm Graz-RB Lipsia

RB Salisburgo-Atletico Madrid

Sporting Club-Bologna

Stoccarda-PSG