Il PSG travolge il Lille 1-5. Botman in gol su errore di Donnarumma

Arriva un'altra vittoria per il PSG, che ha travolto il Lille nel posticipo della ventitreesima giornata di Ligue 1. In occasione del momentaneo 1-1 è andato a segno anche Sven Botman, alla sua terza in campionato. Il difensore centrale olandese ha raccolto in area di rigore un pallone giocato da Ben Harfa, calciando a botta sicura verso la porta difesa da Donnarumma, non proprio perfetto nella respinta della conclusione.