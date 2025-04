Il punto sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez

C'era un po' di apprensione per le condizioni di Santiago Gimenez, uscito malconcio nel finale di partita contro la Fiorentina dopo uno scontro con De Gea e una caduta rovinosa sul fianco sinistro: il calciatore messicano, ha riportato ieri sera Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, sebbene senta ancora un po' di dolore gli esami strumentali svolti non hanno evidenziato lesioni.

Il calciatore sarà quindi monitorato giorno per giorno con la speranza che possa essere a disposizione per la partita di venerdì sera contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, in programma alle ore 20.45 e che aprirà il 32° turno del campionato di Serie A Enilive.