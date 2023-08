Il punto sulle uscite di Tuttosport: per Vasquez manca solo l’ufficialità. De Ketelaere-Atalanta, manca solo il sì del giocatore

Come riporta Tuttosport, il Milan ora dovrà lavorare sulle uscite per fare spazio in rosa. Devis Vasquez è già arrivato a Sheffield per giocare in prestito un anno al Wednsday, dove manca solo il permesse di soggiorno per l'ufficialità. Poi sarà la volta di De Ketelaere all'Atalanta, dove manca solo il sì del giocatore.

Adli interessa alla Salernitana, mentre Messis è conteso tra Torino e Besiktas. Origi poiace in Inghilterra e in Arabia, mentre per Ballo-Tourè c'è stato l'inserimento del Werder Brema. Zero offerte, invece, per Lazetic e Caldara.