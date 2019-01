"Brivido San Siro per Ancelotti. Cutrone dall'inizio, Piatek aspetta", si legge questa mattina sulle pagine del QS. Cartello per la prima volta a San Siro da ex: che sfida con l'allievo Gattuso. Ringhio si Piatek: "Ci sa fare, sembra Robocop. Paquetà? L'ho trovato già pronto, ci aspettiamo moltissimo da lui".