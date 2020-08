"Raiola gela il Milan: 'Ibra, un fatto di stile e non di soldi": titola così questa mattina Il Quotidiano Sportiva che riporta le parole dell'agente di Ibrahimovic in merito al rinnovo dell'attaccante svedese. L'accordo con il Milan non è stato ancora trovato e quindi il giocatore non sarà presente oggi a Milanello.