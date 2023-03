MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan, ha tributato un minuto di silenzio al Bernabeu prima della gara contro l’Espanyol in onore dello scomparso Italo Galbiati, ex collaboratore del club rossonero.