Il Real Madrid è la prima squadra a raggiungere le 500 partite in Champions

Il Real Madrid ha raggiunto martedì un traguardo storico in una partita speciale: il derby della capitale ha rappresentato la partita n°500 dei Blancos nella Champions League/Coppa dei Campioni. Quello spagnolo è diventato il primo club a raggiungere le 500 gare nella competizione più prestigiosa al mondo; è la squadra che ha conquistato più titoli (15), più vittorie (302, a fronte di 85 pareggi e 113 sconfitte) e che ha segnato più gol (1.103).

Nella classifica all-time seguono il Bayern Monaco con 404 partite, il Barcellona con 357, la Juventus con 311 e il Benfica con 302. In termini di successi, il Real Madrid è il Re indiscusso d'Europa, seguito dal Milan (7 vittorie), dal Bayern Monaco e dal Liverpool (6), dal Barcellona (5) e dall'Ajax (4).

Il viaggio del Real Madrid in Coppa dei Campioni iniziò l'8 settembre 1955, con una vittoria per 2-0 allo stadio Charmilles di Ginevra contro il Servette grazie alle reti realizzate da Miguel Muñoz e Héctor Rial. Ci vollero 17 anni per raggiungere le 100 partite, un traguardo tagliato il 7 marzo 1973, in un pareggio a reti bianche contro la Dinamo Kiev in Ucraina, nella gara di andata di un quarto di finale che fu poi deciso al Bernabéu .

La partita numero 200 arrivò in casa con una vittoria per 3-1 sul Porto, mentre la 300esima fu disputata nel settembre 2007, quando il Real ottenne una vittoria per 2-1 contro il Werder Brema. Anche la partita numero 400 fu un trionfo: una vittoria per 5-1 contro il Legia Varsavia il 18 ottobre 2016 al Bernabéu. Il Real Madrid detiene diversi record in Coppa dei Campioni: è la squadra con più presenze nel torneo (44), più finali giocate (18) e più titoli vinti (15). Dopo aver vinto le prime cinque edizioni consecutive tra il 1955 e il 1960, il club sta attualmente vivendo un'altra epoca d'oro, avendo vinto sei trofei nell'ultimo decennio.