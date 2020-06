Il Resto del Carlino - Bologna, continuano i contatti tra Mihajlovic e Ibrahimovic

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'Il Resto Del Carlino', non sarebbe sfumato per Sinisa Mihajlovic il sogno di arrivare ad Ibrahimovic. Dopo l'acceso dibattito tra il campione svedese e Gazidis, secondo il quotidiano bolognese, sarebbero ripartiti i contatti tra il tecnico serbo e l'attuale numero 21 rossonero. Ibrahimovic tuttavia starebbe valutando molte alternative tra cui quella di tornare in Svezia.