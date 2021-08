Il Resto del Carlino - Svanberg, prove di rinnovo con il Bologna: su di lui Milan, Inter e Atalanta

Mattias Svanberg e il Bologna sono davanti a un bivio. Il centrocampista va in scadenza nel 2023 e il club deve decidere se provare a rinnovare l'intesa oppure monetizzare. Il club vorrebbe avviare i discorsi per il rinnovo a fine estate, prolungando il contratto del giocatore fino al 2026. Su di lui gli interessamenti sono diversi, a cominciare dal Napoli, passando per Juventus, Inter, Milan e Atalanta. A riportarlo è Il resto del Carlino.