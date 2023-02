Il retroscena di mercato di Tuttosport: il Milan voleva Barella, l'Inter era su Tonali

MilanNews.it

Curioso retroscena di mercato svelato da Tuttosport. Barella e Tonali potevano giocare a meglie invertite. Il Milan, prima che l'Inter trovasse l'intesa con Cagliari per Barella, aveva provato a portare il centrocampista in rossonero, ma la alte richieste di Giulini portarono il club di Via Aldo Rossi sulla coppia Bennacer-Tonali. Al contrario, anche l'Inter ci aveva provato per Tonali prima che Suning chiuse i rubinetti. A far la differenza, alla fine, è stata la fede rossonera di Sandro.