Il retroscena di Passerini: "Leao si ferma a dormire a Milanello ed è il primo ad arrivare agli allenamenti"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un retroscena sui primi giorni a Milanello di Rafael Leao alla guida di Massimiliano Allegri: "Cosa può dare ottimismo sulla svolta definitiva di Leao? Max Allegri. Non è una garanzia eh, anche perché io mi fido solo del campo e dei fatti. Solo a fine stagione diremo se Leao ha fatto quel salto di qualità che tutti aspettiamo. Vi elenco quali sono i motivi per cui c'è un cauto ottimismo su di lui. Innanzitutto, a differenza dell'anno scorso, in cui già dai primi giorni di Fonseca non era scattata la scintilla e il rapporto non è mai decollato né con l'ex Roma né con Sergio Conceicao, con Allegri c'è un sentore diverso. Rafa ha la consapevolezza che sia una stagione crocevia della sua carriera. Anche per questo, in vacanza si è portato con sé un preparatore.

Un altro dettaglio positivo è che, in questi giorni, Leao si è fermato a dormire a Milanello ed è il primo ad arrivare agli allenamenti. Non succedeva spesso. Ora: queste cose vogliono dire poco, è presto, ma sono dei segnali incoraggianti. Leao sta apprezzando Allegri, il suo modo di fare e non il pugno duro che con lui non funziona mai. Ho la sensazione che l'idea del tecnico sia quello di lasciargli più spazio davanti, un po' come faceva Pioli e come non hanno fatto Fonseca e Conceicao".