Il retroscena di Sinner: "Non potevo neanche andare allo stadio per vedere una partita di calcio"

Nel corso della conferenza stampa al Foro Italico alla vigilia degli Internazionali d'Italia di tennis, Jannik Sinner, numero uno al mondo e noto tifoso milanista, ha raccontato il seguente retroscena sulla squalifica: “Il momento più duro della sospensione è stato all'inizio. Non potevo assistere a nessun evento sportivo. Non potevo andare allo stadio per vedere una partita di calcio o seguire le corsa ciclistiche degli amici. Sono stato felice, comunque, di trascorrere del tempo con la mia famiglia”.

Com'è stata la relazione con gli altri tennisti in questo periodo particolare?

"Il tennis è uno sport individuale, ognuno ha il suo team. A Montecarlo ho incontrato Draper e Sonego, siamo stati molto bene. All'inizio ho avuto messaggi sorprendenti da parte di tennisti che non mi sarei aspettato di ricevere. E nulla da chi invece mi aspettavo di ricevere qualcosa. Nomi? Non ne voglio fare. Andrà tutto bene, pian piano passa".

Cosa si aspetta Sinner dal torneo di casa?

"L'obiettivo sarà Parigi, non sono qui per battere chiunque ma per provare a passare il primo turno e poi vediamo cosa può succedere. È difficile per me iniziare un nuovo torneo e riprendere confidenza con i suoi ritmi. Ma siamo molto tranquilli, stiamo bene fisicamente e mentalmente, siamo riposati, cosa che ci ripagherà anche a fine stagione".