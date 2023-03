Il riflesso di Magic Mike: sbatte la porta in faccia a Kane in 0,6 secondi

Su questo bel risultato ci sono, ovviamente, i guantoni di Magic Mike Maignan. Sempre nel vivo del gioco come regista arretrato, fondamentale in uscita e sempre con la giusta lettura per ogni tipo di giocata, il portierone rossonero si è rivelato decisivo anche tra i pali a pochi minuti dal fischio finale. Durante il recupero Kane incorna con forza, al centro dell'area, un cross partito dalla trequarti e schiaccia forte il pallone, che schizza sul terreno bagnato del Tottenham Hotspur Stadium. Nulla da fare però, perché Magic Mike tira giù la saracinesca con un riflesso pazzesco: 0.6 secondi, riporta Prime Video, per andare a terra e mandare via una palla che ha fatto sobbalzare tutto il popolo rossonero. Tranquilli, è tornato Mike Maignan.