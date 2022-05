Il risveglio di Sandro da Campione d'Italia: "Milano! Buongiorno!

MilanNews.it

Fioccano i post dei giocatori rossoneri sui social, che dopo il trionfo di ieri continuano a festeggiare in attesa della celebrazione di oggi pomeriggio che arriverà in Duomo. Sandro Tonali, uno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera, ha regalato un dolce risveglio ai tifosi del Milan postando una foto di lui in posa con la coppa e la frase: "Milanoooooo! Buongiornooooooooo".