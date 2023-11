Il ritorno di Bennacer: "Ho subito l'infortunio più grave della mia carriera, ma voglio tornare più forte"

Il Milan si avvicina verso la sfida di San Siro contro il Frosinone, in programma sabato alle 20:45. L'emergenza in difesa non aiuta Pioli e squadra, con il giovane Simic pronto ad esordire con la prima squadra. Nonostante un periodo negativo però, i tifosi possono sorridere per un grande rientro nel centrocampo del Milan. Infatti Ismael Bennacer, con molta probabilità sarà convocato 7 mesi dopo il grave infortunio subito in Champions League nella gara contro l'Inter. In un breve video postato dall'algerino sui propri canali social, e che domani vedrà sul canale Youtube di Benncaer il contenuto integrale sulla riablitazione post operazione del centrocampista rossonero, queste le parole di Bennacer estrapolate dal contenuto social:

"Ho subito l'infortunio più grave della mia carriera, con pazienza e determinazione ho lavorato duramente in questi mesi e sono pronto per tornare più forte di prima".