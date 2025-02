Il saluto di Leao a Calabria: "Grazie di tutto fratello mio, sei grande"

Dopo una vita in rossonero, Davide Calabria ha detto addio al Milan e si è trasferito al Bologna. In queste ultime ore non sono mancati i messaggi sui social da parte degli ormai ex compagni di squadra del terzino italiano. Su Instragram, per esempio, Rafael Leao ha voluto dedicare una storia a Calabria con due foto insieme e questo messaggio: "Grazie di tutto fratello mio. TVB. Ci vediamo presto, sei grande".