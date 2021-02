Il Secolo XIX: "Lo Spezia si tiene le strisce e fa vedere le stelle al Milan"

"Nella sfida Made in USA al Picco, lo Spezia si tiene le strisce e fa vedere le stelle al Milan". Il Secolo XIX in edicola questa mattina celebra la vittoria della squadra di Italiano, che ha giocato una partita magistrale ed ha portato a casa tre punti di platino grazie a due ragazzi di provincia: Giulio Maggiore e Simone Bastoni. I loro primi gol in Serie A scrivono la storia, e non soltanto perché fermano la capolista Milan che non perdeva in trasferta da un anno, ma esaltano un gruppo che si rivela la sorpresa assoluta di questa Serie A.