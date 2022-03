Il Secolo XIX: "No al bonus Qatar, sì agli sponsor. Italia, Adidas garantisce per il futuro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"No al bonus Qatar, sì agli sponsor. Italia, Adidas garantisce per il futuro" scrive Il Secolo XIX. Con la mancata qualificazione al Mondiale andranno in fumo circa 6 milioni di bonus per la federazione. Ma l'appeal della Nazionale, grazie anche alla vittoria dell'Europeo, è ancora un ricordo molto fresco e un traino importante. Da gennaio 2023 arriverà Adidas che per i prossimi 8 anni garantirà introiti dai 30 ai 35 milioni a stagione, circa 12, 13 in più di Puma, sponsor tecnico in uscita.