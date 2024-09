Il significato di "Us neva dem", l'espressione usata da Leao per festeggiare il derby

Rafael Leao, come quasi tutti i giocatori del Milan, ha festeggiato la vittoria contro l'Inter nel derby con un post sul suo profilo Instagram. Il portoghese ha usato un'espressione che ha destato qualche interrogativo ma che in verità ha un significato ben preciso: "Us neva dem". Con ogni probabilità la frase è presa dal titolo dell'album del rapper americano 42Dugg, uscito a luglio: "4Eva Us Neva Dem".

Si tratta di un'espressione dello slang americano e significa "Per sempre noi, mai loro". Possibile, dunque, che il riferimento di Leao fosse rivolto ai "cugini" nerazzurri appena sconfitti.