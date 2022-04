Il sindaco di Sesto San Giovanni: "Una volta deciso di costruire qui lo stadio, in 18 mesi sarebbe possibile posare la prima pietra”

MilanNews.it

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, paese alle porte di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio che Milan e Inter hanno intenzione di costruire, aprendo – ancora una volta – le porte alle due società. Di Stefano, sulle pagine del giornale La Verità, ha detto: “Mettiamo a disposizione dei due club le aree dismesse più grandi d’Europa che in buona parte sono già state demolite e bonificate, ossia sono pronte per l’utilizzo. Non posso dirvi se ho già preso contatti con Milan e Inter, ma posso garantire che, una volta deciso, in 18 mesi sarebbe possibile posare la prima pietra e iniziare la vera costruzione dello stadio. Allontanamento dei due club da Milano? Sesto Rondò dista 15 minuti di metro da Piazza Duomo. Si rimarrebbe nella stretta cintura metropolitana senza rendersi conto del cambiamento”.