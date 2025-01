Il siparietto di Florenzi con Serse Cosmi: "Abbiamo vinto du' derby in du' giorni"

Alessandro Florenzi si è dimostrato ancora un grande uomo spogliatoio. Il laterale romano del Milan, infortunato dall'inizio della stagione quando a New York si ruppe il ginocchio nell'amichevole contro il Manchester City, ha seguito la squadra a Riyad e ha festeggiato con i suoi compagni la conquista della Supercoppa Italiana, mettendosi anche la medaglia al collo.

L'account Instagram di Radio Serie A ha pubblicato un video nel post premiazione in cui Florenzi si avvicina a Serse Cosmi, che non ha mai nascosto il suo amore per la Roma pur non avendola mai allenata, e grida: "Oh mister, abbiamo vinto du' derby in du' giorn. Mica male sta cosa, uno ieri e uno oggi". Il riferimento era al derby vinto dalla Roma la sera prima in campionato contro la Lazio per 2-0.