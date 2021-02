Il Sole 24 Ore - Il Milan inaugura "The Studios" per l'autoproduzione di contenuti multimediali

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore oggi in edicola, il Milan ha battezzato dei nuovi studi per autoprodurre contenuti multimediali. "The Studios: Milan Media House", questo il nome scelto dalla società rossonera per questo ulteriore step verso l'alto nella valorizzazione del brand. Casper Stylsvig, Chief Revenue Officier, ha commentato in questo modo: "Per poter sfruttare il grande potenziale del brand AC Milan nel mondo abbiamo accelerato negli ultimi dodici mesi il percorso di trasformazione digitale e modernizzazione del club, in linea con la visione del nostro azionista". Lamberto Siega, marketing e digital director, ha aggiunto: "E' un tassello cruciale che ci permetterà di coinvolgere sempre di più gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo e creare nuove opportunità di valore per i nostri partner commerciali".