Il Sole 24 Ore: "Inter, il cripto-sponsor DigitalBits in caduta libera e in ritardo nei pagamenti"

Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, da alcuni mesi DigitalBits, criptovaluta sviluppata da Zytara Labs che da questa stagione è diventata main sponsor dell'Inter, sarebbe in grave ritardo nel rispettare gli obblighi assunti. La società fondata da Al Burgio non avrebbe ancora corrisposto al club interista alcuni pagamenti, in particolare da quando è passato dall’essere sponsor di manica a main sponsor. A confermare le forti tensioni in corso c'è la dal sito dell’Inter di ogni riferimento alla criptovaluta. L'anno scorso il club nerazzurro aveva firmato un accordo con DigitalBits della durata di quattro stagioni per 85 milioni di dollari.