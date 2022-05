Il Sole 24 Ore - Milan a Red Bird, ma Elliott dovrebbe rimanere in società

MilanNews.it

Secondo quanto emerge dall'indiscrezione lanciata questa mattina da Il Sole 24 Ore, il Milan sarebbe vicino al passaggio di proprietà da Elliott a RedBird Capital che avrebbe messo sul piatto 1.3 miliardi di euro per il club rossonero. Nonostante questo la famiglia Singer dovrebbe rimanere con una quota di minoranza in società e aiutare anche con un finanziamento il fondo americano subentrante. Il finanziamento dovrebbe essere ripagabile in 5 anni.