Il Sole 24 Ore - Oaktree non vuole fare come Elliott, si riaccendono voci su vendita Inter

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore tornano a circolare con forza le voci su una possibile cessione dell'Inter da parte di Suning: le indiscrezioni parlano di Goldman Sachs, banca statunitense, pronta a mandare potenziali investitori interessati la documentazione con i dati riservati, in gergo detto "teaser", relativi all'Inter.

In tutto questo il creditore Oaktree, che più di un anno fa aveva prestato alla famiglia Zhang 275 mlioni di euro con un tasso d'interesse particolarmente alto, non vorrebbe replicare quanto fatto da Elliott con il Milan in caso di escussione del pegno, nonostante l'eventualità sia prevista nell'accordo siglato tra le parti in causa. Ma a questo punto l'unica possibilità per la famiglia Zhang per ripagare i debiti sarebbe una futura vendita del club nerazzurro.