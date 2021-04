Il Sole 24 Ore - Serie A, 7 club avrebbero chiesto le dimissioni di Dal Pino

Come riportato dal Il Sole 24 Ore, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona avrebbero inviato una lettera per ottenere le dimissioni del presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, in quanto sembra esser venuta meno la fiducia nei suoi confronti. Il tutto, si andrebbe ad aggiungere a una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione. Sicuramente il clima all’interno della Lega non è serenissimo in questo momento, ricordando anche che i diritti per la trasmissione del nostro campionato, sono stati assegnati – non senza polemiche e discussioni – a DAZN e non a Sky come alcuni club volevano.