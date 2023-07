Il team manager Romeo lascia il Milan: Coviello sostituto pro tempore. Gli altri candidati

Andrea Romeo è stato team manager del Milan per 6 anni: arrivato in rossonero con Fassone e Mirabelli dopo l'esperienza all'Inter, Tuttosport riporta come Romeo abbia annunciato le sue dimissioni per accettare la corte di una società estera. Attualmente, negli Stati Uniti, il suo incarico è stato assunto pro tempore da Giuseppe Coviello che già questa notte contro la Juve sedeva in panchina con la squadra (QUI).

Coviello ricorpre in via Aldo Rossi la carica di Commercial player liaison e, insieme a lui, gli altri due candidati per il ruolo sarebbero: Lorenzo Libutti (Head of commercial football operations del Milan) e Dario Aduasio (membro della segreteria dello sport).