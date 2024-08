Il tema calendario, l'opinione di Pardo: "Lazio, Venezia in casa e il Derby, la classifica può già diventare un tema importante"

Intervenuto così sulle frequenze di Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, Pierluigi Pardo si è espresso in merito alla debacle del Milan al Tardini contro il Parma di Pecchia.

Il commento di Pardo: "Come sapete sono abbastanza prudente. Però la partita contro il Parma è stato assolutamente terribile, c’era un’intensità del Parma completamente differente. Penso che il Milan sia forte, lo dico oggi che è il 25 agosto. Ha fatto un buon mercato e aggiungo un’ulteriore tema in questa congiuntura: il calendario. Adesso ha la Lazio fuori casa, il Venezia in casa e poi il derby. Può sembrare paradossale, ma la classifica con questo calendario può già diventare un tema".