Il Tempo: "La Roma vede il diavolo a S.Siro: vince il Milan e addio Champions"

"La Roma vede il diavolo a S.Siro: vince il Milan e addio Champions". Questo il titolo in prima pagina che Il Tempo dedica alla sconfitta dei giallorossi per 2-0 contro il Milan. I rossoneri grazie ai gol di Ante Rebic e Chalanoglu portano a casa i tre punti e accorciano in classifica proprio sui giallorossi che adesso si ritrovano a -9 punti dall'Atalanta, quarta in classifica.