Il traghettatore del Feyenoord gongola: "Sono qui da due giorni, non è merito mio ma dei ragazzi"

vedi letture

Pascal Bosschaart, tecnico ad interim del Feyenoord, ha parlato a Ziggo Sport commentando il successo degli olandesi contro il Milan:

"Non ha molto a che fare con me. I ragazzi hanno già dimostrato di saper giocare a calcio e di saper combattere. Ho messo i puntini sulle i. Anche Etienne e John (Reijnen e De Wolf, i suoi collaboratori, ndr) hanno lavorato duramente, ma siamo qui da due giorni, non puoi dire che è merito mio".

Il Feyenoord sogna ora la qualificazione

"Spero che uno scenario del genere si avveri. Non l'ho sognato, ma è uno scenario bello. Sono super felice e super orgoglioso. I ragazzi hanno lavorato duramente e hanno sfruttato i loro punti di forza. Sono un uomo felice".

Sulla partita

"Abbiamo modificato un po' il piano, ma era già buono. In difesa abbiamo giocato molto bene, con il coltello tra i denti e, in alcune fasi, con una pressione elevata. Abbiamo fatto il primo passo, è bello. '1-0 non è una posizione molto sicura, ma il primo passo è stato fatto".