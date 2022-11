Il videomessaggio di Zlatan e la risposta di Carlo: il siparietto tra Ibra e Ancelotti a "Che tempo che fa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti è stato ospite alla trasmissione "Che tempo che fa" sulla Rai. Durante l'intervista, l'ex tecnico del Milan e attuale allenatore del Real Madrid ha ricevuto un videomessaggio da Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dello svedese: "Ciao Carlo mio, complimenti per tutto quello che hai fatto. Hai vinto tutto, come allenatore sei il numero uno. Ho avuto fortuna ad averti come allenatore, ma anche tu hai avuto fortuna ad avermi come giocatore. Ma la mia fortuna più grande è averti conosciuto come persona. Non è un segreto quello che stai facendo, te lo meriti tutto. Ti voglio bene. E non mi dire più che non sei ricco e che ti devo prestare i soldi perchè adesso stai più bene (sorride, ndr). Carlo ti voglio bene, complimenti e un grande saluto. Ciao!".

Questa invece la risposta di Carlo Ancelotti: "Ibra è il numero uno, dietro a questa maschera di arrogante c’è dietro un grande professionista e un grande altruista. E' stato uno dei pochi attaccanti che ho visto avere più piacere a fare un assist che un gol. A Parigi gli piaceva un sacco far segnare gli altri. È un grandissimo giocatore e un grande personaggio del calcio".