Immobile: "Ho ricevuto gravi offese che hanno riguardato anche i miei figli. Gli haters sono da denunciare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Hai denunciato per le offese sui social? È una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Ciro Immobile, centravanti della Nazionale che direttamente dal ritiro di Coverciano ha risposto così: “Credo si debbano denunciare gli haters, soprattutto per quanto riguarda le cattiverie gratuite. Mi sono arrivati bruttissimi messaggi sui miei figli e su questo bisogna mettere un freno. In tutto il mondo social, non solo in quello sportivo, c'è scritto di tutto. Probabilmente è difficile risalire alle persone reali, a volte sono profili falsi, se la UEFA si sta muovendo per sanzionarli è giusto riportarlo anche in Italia”.