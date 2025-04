Impallomeni: "Il Leao visto a Udine è un leader"

Rafa Leao e Dusan Vlahovic: due destini che potrebbero essere diversi in estate, ma anche simili. Da una parte l'attaccante del Milan che nel caso di sirene straniere importanti potrebbe andare via, dall'altra il serbo che, senza rinnovo, è pronto ad essere scaricato subito dalla Juventus. Quale il loro destino? Ecco il pensiero a TMW Radio di Stefano Impallomeni:

"Non si stagliano dei giocatori che sono una sicurezza adesso, è tutto molto labile. Vlahovic e Leao, ce ne sono di migliori in giro? Credo di no, quindi me li terrei. Hanno fatto poco sì, ma hanno talento e devono ancora trovare una maturazione. Vlahovic non saprà stoppare un pallone, ha delle difficoltà a livello tecnico ma ha segnato tanti gol in Serie A, non è l'ultimo arrivato. Leao invece, quello visto a Udine, è un leader. Se ci lavori un po' con un allenatore forte questo è un fenomeno. Se non ci arriva poi sarà un problema suo, ma è un talento".