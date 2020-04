In attesa dell'incontro con Spadafora: giovedì riunione fra Gravina e componenti del calcio

Nei prossimi giorni, come annunciato dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ci sarà un nuovo incontro fra Ministero, comitato tecnico scientifico, FIGC, CONI e Federazione medici sportivi per migliorare ed implementare il protocollo in vista della ripartenza del campionato di Serie A. Una data precisa ancora non c’è, ma è evidente come la riunione abbia massima priorità. Intanto il mondo del calcio prova a fare quadrato e trovare unità d’intenti: Giovedì 30 aprile, spiega la Gazzetta dello Sport, il presidente federale, Gabriele Gravina, farà il punto della situazione con le altre componenti del calcio. Un ulteriore step verso l’incontro col Ministro e, sperano i tifosi, la ripartenza del campionato.