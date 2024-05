In Australia ci sarà Bonera: oggi le convocazioni per l'amichevole contro la Roma

Era nell'aria da diversi giorni e questa mattina viene confermato anche dalla Gazzetta dello Sport, il 31 maggio nell'amichevole che il Milan disputerà a Perth, in Asutralia, contro la Roma in panchina ci sarà Daniele Bonera. Dopo i saluti emozionanti di San Siro è giusto che l'ultima di Stefano Pioli con il Diavolo sia stata quella di ieri sera. I rossoneri giocheranno davanti a 65.000 spettatori tra cinque giorni e lo faranno sotto la guida dell'ex difensore rossonero che già da diverso tempo fa parte dello staff tecnico di Pioli.

Una possibilità per Bonera che poi è stato scelto per allenare il Milan under 23, se il progetto dovesse essere confermato per la prossima stagione sportiva. Intanto oggi verranno diramate le convocazioni che terranno conto di diverse condizioni: infortuni, impegni extra e stato di forma. Sicuramente non ci sarà Maignan infortunato, così come Chukwueze. Non ci sarà neanche Pulisic, trattenuto da impegni commerciali per il club. Ci saranno sicuramente gli esclusi da Euro 2024 mentre per i convocati al torneo continentale non si sa ancora.