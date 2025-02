In caso di parità al termine dei 90' niente supplementari: Milan-Roma si deciderà ai rigori

Alle ore 21 Milan e Roma si giocheranno l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, competizione che il Diavolo non vince addirittura dal lontano 2003. Nella passata stagione il percorso rossonero in questa competizione si interruppe proprio ai quarti per mano dell'Atalanta, poi finalista contro la Juventus, motivo per il quale Conceiçao punta a migliore il risultato di 12 mesi fa.

Contro la Roma si pronostica essere però una partita alla pari, come dimostra anche il risultato dello scorso 29 dicembre (1-1 Reijnders, Dybala). E se anche questa sfida dovesse terminare ai rigori? Cosa succede? Ci saranno i supplementari? No. Il regolamento della Coppa Italia, infatti, parla chiaro: nei quarti di finale i tempi supplementari, così come era già accaduto nei turni precedenti compresi gli ottavi di finale, non sono previsti, motivo per il quale Milan-Roma si potrebbe decidere ai rigori se il risultato al 90esimo dovesse essere ancora di parità.