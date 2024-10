In corso la rifinitura a Milanello alla vigilia dell'Udinese

VENERDÌ 18 OTTOBRE

La squadra si ritroverà a Milanello per la seduta di allenamento in programma alle ore 11.00.

IL REPORT DI IERI

Ritrovo a Milanello all'ora di pranzo per la squadra di Paulo Fonseca, per continuare la preparazione alla gara di campionato di sabato 19 ottobre alle ore 18.00 a San Siro contro l'Udinese.

Il gruppo è uscito sotto la pioggia battente per iniziare la seduta che si è svolta sul campo ribassato del Centro Sportivo rossonero.

La prima parte del lavoro odierno ha visto coinvolti i calciatori nella fase di attivazione muscolare, con l'utilizzo di ostacoli bassi e paletti. L'allenamento è poi proseguito con due esercitazioni tattiche e si è concluso con una classica partitella su campo ridotto.