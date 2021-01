In Europa nessuno come i rossoneri: il Milan è la squadra ad avere più giocatori con almeno 4 reti all'attivo

Il Milan inizia il nuovo anno nel migliore dei modi con la vittoria per 2-0 in casa del Benevento. Nonostante l'espulsione di Tonali alla mezz'ora (decisione del direttore di gara discutibile) i rossoneri sono tornati a casa con i tre punti grazie alle reti di Kessie e Leao. Per il portoghese è stato il quarto centro in campionato: nessuna squadra dei Top-5 campionati europei 2020/21 conta più giocatori del Milan con almeno 4 reti all'attivo (quattro: Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernández, Rafael Leão e Franck Kessié).