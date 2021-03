In Spagna ci sarà il pubblico per le due finali di Copa del Rey: 20-25% della capienza massima

(ANSA) - MADRID, 17 MAR - Il calcio spagnolo inizia la fase di riapertura delle partite al pubblico: lo riporta la radio Cadena Ser, che ha anticipato il verdetto di una riunione d'urgenza della Real Federación Española de Fútbol in programma domani per decidere sulla possibilità di permettere un'affluenza limitata dei tifosi per la finale della Copa del Rey del 2020 tra Atletico Bilbao e Real Sociedad, in programma il prossimo 3 aprile a Siviglia. L'idea è di permettere l'accesso allo stadio di un 20% o un 25% del pubblico, ma questo non sarà consentito a tifosi provenienti dai Paesi Baschi, la regione di entrambi i club finalisti. Si tratta dell'atto finale della Copa del Rey del 2020, non disputato l'anno scorso per la pandemia. Poi, si spera di poter ripartire —covid permettendo— anche con i match di campionato, secondo quanto detto stamattina dal presidente de LaLiga, Javier Tebas, all'agenzia di stampa Europa Press. (ANSA).