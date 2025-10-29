In vendita da domani i biglietti per Milan-Lazio di domenica 29 novembre

vedi letture

Il mese di novembre per il Milan si concluderà a San Siro domenica 29 alle 20.45 nel posticipo della 13ª giornata di Serie A contro la Lazio. Sarà la gara numero 193, con 86 successi rossoneri, 41 vittorie biancocelesti e 65 pareggi a completare i precedenti.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di giovedì 30 ottobre alle 23.59 di domenica 2 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di lunedì 3 novembre alle 23.59 di martedì 4 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", usufruendo di un listino dedicato.

Vendita libera: dalle ore 15.00 di mercoledì 5 novembre.

PREZZI E PROMOZIONI

Il prezzo dei biglietti per Milan-Lazio parte da 39€. Già a partire dalla fase abbonati, gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di tariffe dedicate, in alcune zone dello stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Lazio ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.