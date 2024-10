Inchiesta curve, giovedì sarà interrogato Calhanoglu. Poi toccherà a Calabria e Skriniar

Proseguono le audizioni delle persone informate sui fatti, nell'ambito dell'inchiesta "doppia curva" portata avanti dalla Procura di Milano sulle tifoserie di Inter e Milan. Il prossimo a essere ascoltato sarà Hakan Calhanoglu, che avrebbe ricevuto nelle scorse ore la convocazione ufficiale.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco sarà ascoltato dai pm nella giornata di giovedì. Calhanoglu, che rientrerà oggi a Milano dopo gli impegni con la sua Turchia - a Reykjavik due rigori: uno sbagliato, il primo da otto anni a questa parte, e uno segnato - e domani sarà ad Appiano Gentile, sarà il terzo tesserato dell'Inter a essere ascoltato dagli inquirenti. Come nel caso di Simone Inzaghi e Javier Zanetti, che lo hanno preceduto in questa veste, non è indagato ma sarà sentito come persona informata sui fatti. Dovrà chiarire i rapporti con alcuni esponenti della curva interista, che in alcune intercettazioni facevano riferimento a incontri dal vivo e cene di famiglia.

Successivamente, sarà il turno anche del milanista Davide Calabria e dell'ex interista Milan Skriniar, sempre nelle stesse vesti. Gli atti dell'inchiesta, spiega la rosea, sono nel frattempo arrivati a Roma in commissione antimafia. La Procura Federale attende ancora gli atti per poter valutare eventuali sanzioni: possibili ammende e squalifiche per gli interessati, ma è troppo presto per formulare qualsiasi ipotesi