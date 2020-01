Incocciati: "Il ritorno di Ibra al Milan ha ridestato certi sentimenti"

L'ex calciatore e mister Giuseppe Incocciati è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi più importanti della Serie A, queste le sue parole sul Milan e sull'obiettivo Champions League: "Le vittorie aiutano, il ritorno di Ibrahimovic ha ridestato certi sentimenti. I risultati stanno dando verve. Le difficoltà non si cancellano, è vero, è un duro lavoro per Pioli, ma mi auguro che quanto prima possa tornare a essere grande".