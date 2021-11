Incocciati sul derby: "Non è decisivo, ma sarà bello da vedere"

Intervistato in esclusiva dalla redazione de L'Interista, l'ex attaccante rossonero, Giuseppe Incocciati, ha analizzato e parlato del derby di domani: "Hanno il vento in poppa, entrambe. Il Milan a detta di tutti, ma anche l'Inter, nonostante abbia avuto qualche piccolo intoppo sta rientrando alla grande. Basta pensare che in caso di vittoria andrebbe a -4 dai rossoneri. È una squadra in fiducia. Sarà un derby bello da vedere. È decisivo? Guardando un po' le partite, non credo che si possa definire già decisivo. C'è spazio per recuperare eventualmente. Le distanze farebbero certamente preoccupare, ma è presto. Le prime due della classe comunque hanno qualcosa in più delle altre".