Incredibile al Puma House of Football: il Milan recupera i due gol del Verona, ma perde all'ultimo secondo

Quarta sconfitta in campionato per il Milan Primavera. La squadra di Abate, che quest'oggi alle 16.30 ha ospitato il Verona alla Puma House of Football, ha perso 3-2 contro i gialloblu. Dopo esser andati sotto di due reti a fine primo tempo, e graziati da un rigore sbagliati sempre degli ospiti, i rossoneri hanno recuperato nella ripresa con le reti di Chaka Traore su punizione e un super gol di tacco di Alexander Illum Simmelhack.

Nell’arrembaggio finale dei rossoneri di Abate, però, un errore difensivo ha portato alla rete del 3-2 dell'Hellas Verona, valsa la quarta sconfitta in Primavera 1 del Milan, la quinta stagionale.