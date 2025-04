Incredibile United, vince 5-4 contro il Lione ed è in semifinale di Europa League

Spettacolo e continui ribaltamenti di fronte, alla fine è il Manchester United a qualificarsi in maniera decisamente rocambolesca alle semifinali di Europa League, in cui affronterà l'Athletic Club, dopo aver battuto 5-4 il Lione nei supplementari del ritorno.

Una rimonta beffarda, quella che hanno dovuto incassare nei tempi regolamentari i Red Devils, che avevano concluso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie al gol al 10' di Ugarte e al raddoppio firmato dall'ex milanista Dalot nel recupero appena prima dell'intervallo. A metà ripresa però è cambiata l'inerzia del match e l'OL ha trovato due volte la via del gol nell'arco di 7 minuti. Prima con Tolisso (71'), poi con Tagliafico (78'). Dopo aver segnato il primo gol della mini-rimonta lionese, però, Tolisso è stato anche cacciato dal campo per doppio cartellino giallo.

Nei supplementari è vero e proprio delirio, con lo United che vede il baratro e la fine ad un passo ma reagisce e si porta a casa la semifinale contro l'Athletic Club in maniera pazzesca. Il Lione, nonostante l'uomo in meno, segna infatti due volte tra fine primo tempo supplementare e inizio del secondo: prima con Cherki e poi con Lacazette, il 2-4. Tutto finito? Nemmeno per scherzo, perché i Red Devils spigono il cuore oltre l'ostacolo e avviano la mini-rimonta nella rimonta (subita): Bruno Fernandes accorcia le distanze su rigore, prima delle reti di Mainoo e Maguire a cavallo del recupero che scatenano la festa di Old Trafford.