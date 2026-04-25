Indagine Rocchi, Ravezzani: "Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli"
In queste ore AGI ha rivelato diversi dettagli sull'indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B. Per l'agenzia Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto, tra le altre cose, arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani commenta così la notizia sul suo account X: "Qui l’indagine diventa più credibile e importante. Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli.
Attendiamo eventuali prove".
Qui l’indagine diventa più credibile e importante. Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli. Attendiamo eventuali prove. https://t.co/NlXrKD6Sqx— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 25, 2026
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