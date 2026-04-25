Indagine Rocchi, Ravezzani: "Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli"

Indagine Rocchi, Ravezzani: "Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli"MilanNews.it
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Oggi alle 17:01News
di Manuel Del Vecchio

In queste ore AGI ha rivelato diversi dettagli sull'indagine della Procura di Milano su Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B. Per l'agenzia Rocchi è accusato di frode sportiva per avere scelto, tra le altre cose, arbitri graditi all’Inter in alcune partite. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani commenta così la notizia sul suo account X: "Qui l’indagine diventa più credibile e importante. Da valutare gli elementi in mano agli investigatori. Dovessero essere concreti, si potrebbe parlare di nuova Calciopoli.

Attendiamo eventuali prove".