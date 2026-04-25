Verso Milan-Juve, per Sky potrebbe giocare Estupinan
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Dopo la conferenza stampa di questa mattina la squadra, post pranzo, si è allenata a Milanello in vista della sfida contro la Juventus di domani sera a San Siro. Racconta Peppe Di Stefano che mister Allegri, oggi così come nei giorni scorsi, sulla fascia sinistra ha provato Pervis Estupinan e non Davide Bartesaghi, che in questa settimana non è stato al 100% dal punto di vista fisico. Contro la Juventus, quindi, potrebbe giocare dall'inizio l'ex Brighton.
PROBABILE FORMAZIONE
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.
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