Verso Milan-Juve, per Sky potrebbe giocare Estupinan

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Oggi alle 17:47News
di Manuel Del Vecchio

Dopo la conferenza stampa di questa mattina la squadra, post pranzo, si è allenata a Milanello in vista della sfida contro la Juventus di domani sera a San Siro. Racconta Peppe Di Stefano che mister Allegri, oggi così come nei giorni scorsi, sulla fascia sinistra ha provato Pervis Estupinan e non Davide Bartesaghi, che in questa settimana non è stato al 100% dal punto di vista fisico. Contro la Juventus, quindi, potrebbe giocare dall'inizio l'ex Brighton.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic.