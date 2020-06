Infantino, piano aiuti finanziari è in arrivo

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "La Fifa sta lavorando duramente per presentare nelle prossime settimane una soluzione ottimale e positiva al Consiglio". Lo dice il presidente della confederazione mondiale del calcio, Gianni Infantino, in un videomessaggio alle 211 federazioni aderenti nel quale parla anche del 'piano Marshall' di sostegno finanziario al calcio in crisi per l'emergenza coronavirus. "Stiamo sviluppando un sistema gestibile, ma anche basato sulle esigenze. Vogliamo che il piano di agevolazione finanziaria abbia un'ampia copertura che includa il calcio femminile e che operi in modo moderno, efficiente e trasparente" (ANSA).