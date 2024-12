Infermeria Milan, Pulisic punta al rientro contro la Roma

Il Milan sta vivendo un periodo molto duro dal punto di vista dell'infermeria: tantissimi forfait per la squadra di Fonseca nelle ultime settimane, incluso quello di ieri sera a Verona di Rafael Leao che salterà la Roma e verrà rivalutato fra 10 giorni (CLICCA QUI). In vista della partita contro i giallorossi, si spera di recuperare almeno un altro calciatore come Christian Pulisic che si è fermato contro l'Atalanta per una lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro.

Ritrovare Pulisic almeno per la panchina contro la Roma sarebbe di buon auspicio, anche in vista dell'imminente Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita a inizio gennaio.

Gli indisponibili del Milan: Florenzi, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Okafor, Leao.